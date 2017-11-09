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Le date della Coppa Italia viola, il 13 dicembre a Firenze contro Samp o Pescara. A Santo Stefano...

Decisa la data del recupero di Lazio-Udinese, stabiliti anticipi e posticipi dalla 19^ alla 21^ di campionato, la Lega Calcio ha ufficializzato anche le date di ottavi e quarti di finale di Coppa Ital...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2017 18:23
Le date della Coppa Italia viola, il 13 dicembre a Firenze contro Samp o Pescara. A Santo Stefano... -
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Decisa la data del recupero di Lazio-Udinese, stabiliti anticipi e posticipi dalla 19^ alla 21^ di campionato, la Lega Calcio ha ufficializzato anche le date di ottavi e quarti di finale di Coppa Italia.

Si inizia a Firenze il 13 dicembre contro la vincente tra Sampdoria e Pescara, un eventuale passaggio del turno farebbe giocare la squadra viola nel giorno di Santo Stefano contro la vincente di Lazio-Spal (o Cittadella).

Questo l'elenco completo:

Ottavi di finale

Martedì 12 dicembre: Inter/Cagliari-Pordenone

Mercoledì 13 dicembre: Fiorentina/Sampdoria-Pescara

Mercoledì 13 dicembre: Milan/Chievo-Hellas Verona

Giovedì 14 dicembre: Lazio/Spal-Cittadella

Martedì 19 dicembre: Napoli/Udinese-Perugia

Mercoledì 20 dicembre: Atalanta/Sassuolo-Bari

Mercoledì 20 dicembre: Juventus/Genoa-Crotone

Mercoledì 20 dicembre: Roma/Torino-Carpi

Quarti di finale

Martedì 26 dicembre: Lazio/Spal-Cittadella contro Fiorentina/Sampdoria-Pescara

Mercoledì 27 dicembre: Milan/Chievo-Verona contro Inter/Cagliari-Pordenone

Martedì 2 gennaio: Napoli/Udinese-Perugia contro Atalanta/Sassuolo-Bari

Mercoledì 3 gennaio: Juventus/Genoa-Crotone contro Roma/Torino-Carpi

 

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