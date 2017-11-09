Le date della Coppa Italia viola, il 13 dicembre a Firenze contro Samp o Pescara. A Santo Stefano...

Decisa la data del recupero di Lazio-Udinese, stabiliti anticipi e posticipi dalla 19^ alla 21^ di campionato, la Lega Calcio ha ufficializzato anche le date di ottavi e quarti di finale di Coppa Ital...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2017 18:23

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