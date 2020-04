Prima l’anno scorso il prestito in Serie B al Pescara per Riccardo Sottil, il club del Delfino aveva chiesto un ulteriore rinnovo del trasferimento a titolo temporaneo ma la Fiorentina ha deciso di tenerlo viste le sue grandi qualità.

Nella prima partita di questa stagione mister Montella decise di schierarlo nel suo 4-3-3 ed il giovane talento viola fece faville incantando tutti con la sua velocità ed i suoi dribbling. Poi, il mister cambiò modulo ed inevitabilmente viste le sue caratteristiche lo penalizzò. Poi a dicembre arriva la sua occasione, Fiorentina-Cittadella, gara di Coppa Italia, un ottimo inizio per il ragazzo proveniente dalla Primavera viola che serve un assist a Benassi per l’1-0… purtroppo poi Venuti si fa espellere e Montella decide di sostituirlo per riequilibrare la squadra… ma a caldo Riccardo non prese benissimo questa sostituzione…

Ad inizio gennaio il futuro di Sottil Jr si tinge di viola, arriva così il suo rinnovo con la Fiorentina fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno. A vent’anni c’è una voglia matta di giocare e di dimostrare, tanti i club che lo richiedono in prestito ma sembra che sia stato Iachini ad opporsi al suo trasferimento, gli permette così di continuare a crescere in maglia viola.

Mister Iachini però, in un certo senso purtroppo per Sottil, ha trovato la giusta quadra e compattezza con il 3-5-2 almeno finora e Riccardo se non per qualche minuto non ha più visto il campo. L’idea dell’allenatore però per il futuro è cambiare modulo visto che il ritorno di Ribery si sta avvicinando, un 4-3-3 propositivo sarà l’ideale per un esterno offensivo come il gioiello viola che sa essere davvero devastante e quindi… maggiore spazio in arrivo?