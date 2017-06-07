Il Pescara di Zeman mette gli occhi sul talento della Fiorentina Castrovilli. Ipotesi prestito

Gli occhi del boemo sul talento classe 97 della squadra viola. Possibilità di prestito con riscatto e conttoriscatto

Il Pescara alla ricerca di giovani di talento. E

l'accoppiata Zeman-Pavone una garanzia. Il duo biancazzurro, coadiuvato da Luca Leone, sta scandagliando il panorama nazionale per individuare i profili giusti. L'ultimo nome è quello di Gaetano Castrovilli, giocatore che quando militava nel Bari fu offerto, invano, dal suo entourage di allora per una cifra di circa 1

milione. Il classe 1997 è ora alla Fiorentina, ed è assistito dalla Player Management di Pagliari

& Minieri. Ed il Pescara con Pagliari intrattiene ottimi rapporti. Dotato tecnicamente, è un po' anarchico e dunque va disciplinato tatticamente. Rappresenta una sfida, che però in casa Pescara sostengono poter essere vincente. Il giocatore ha un contratto con la Viola fino al 2021 ed i toscani non vogliono perdere i diritti sul suo cartellino. Possibile dunque una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Così riporta PescaraNews24.