“Se fossi stato al posto di Sottil – ha detto Bebi Pillon, ex tecnico del Pescara a TMW Radio – avrei fatto un altro anno in Serie B, in questo modo avrebbe completato la sua maturazione. Al Pescara avrebbe avuto più continuità, certo capisco che è difficile dire “no” ad un posto in prima squadra nella Fiorentina, sicuro che verrà fuori, ha qualità importanti”.