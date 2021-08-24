Guerini: "Ho segnalato più volte Torreira alla Fiorentina. Sono contento che stavolta arrivi"
Le parole di Vincenzo Guerini ai microfoni di Lady Radio
Vincenzo Guerini, ex club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di Lucas Torreira, centrocampista in arrivo a Firenze. Ecco le sue parole:
"Visionai più volte Torreira quando era giovanissimo al Pescara in Serie B. Rimasi impressionato dalla sua prestazione nella finale playoff contro il Bologna perchè mostrava una personalità e un'aggressività fuori dal comune, li picchiava tutti a 18 anni. Lo segnalai più volte alla Fiorentina, era l'ultimo anno di Pradè a Firenze, poi non so perchè non fu acquistato. Il mio ruolo era solo quello di segnalare. Sono contento che adesso sia arrivato perchè ha delle caratteristiche perfette per il gioco di Italiano".
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