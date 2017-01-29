Cattive notizie per Sousa: Astori e Berna saltano il recupero a Pescara

Due assenze importanti per la Fiorentina in vista del recupero della 19esima di serie A, mercoledì contro il Pescara. A Sousa mancheranno sia Bernardeschi (espulso oggi per il fallo di mano da cui è n...

Due assenze importanti per la Fiorentina in vista del recupero della 19esima di serie A, mercoledì contro il Pescara. A Sousa mancheranno sia Bernardeschi (espulso oggi per il fallo di mano da cui è nato il rigore) che Astori (ammonito, era in diffida). I due giocatori - ameno di altre decisioni più severe da parte del giudice sportivo - saranno invece disponibili per il match di domenica prossima all'Olimpico, contro la Roma.