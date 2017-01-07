UFFICIALE, PESCARA - FIORENTINA RINVIATA PER NEVE

Adesso è ufficiale, la partita di serie A tra Pescara e Fiorentina non sarà giocata causa neve e la difficoltà di raggiungere il capoluogo abruzzese

A cura di Redazione Labaroviola 07 gennaio 2017 12:17

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