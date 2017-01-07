UFFICIALE, PESCARA - FIORENTINA RINVIATA PER NEVE
Adesso è ufficiale, la partita di serie A tra Pescara e Fiorentina non sarà giocata causa neve e la difficoltà di raggiungere il capoluogo abruzzese
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2017 12:17
La partita fra Pescara e Fiorentina, ultima gara del girone d'andata della stagione 2016/17, è stata definitivamente rinviata a causa della fitta nevicata che si è abbattuta sulla città abruzzese e dello strato di ghiaccio che ha coperto gli spalti dello stadio "Adriatico", rendendo così la struttura inagibile per gli spettatori. La decisione di rinviare la partita, in programma per le ore 15 di domani pomeriggio, è arrivata alla fine di un vertice fra Comune di Pescara e Gruppo Operativo Sicurezza. A seguito la decisione finale della Questura.