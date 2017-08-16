Biraghi è viola, prestito onoreso con riscatto obbligatorio a 2 milioni. Retroscena e dettagli della trattativa

Un colpo nato e realizzato nel giro di pochissime ore. Ecco com'è nato l'acquisto di Cristiano Biraghi alla Fiorentina come nuovo terzino sinistro

Cristiano Biraghi alla Fiorentina: un’operazione rapidissima. L’idea nata nel primo pomeriggio e che si è concretizzata come vi abbiamo raccontato prima del comunicato ufficiale della Viola. Prestito oneroso da 500 mila euro, inizialmente era stato pattuito un diritto di riscatto a 2 milioni. Il diritto è diventato obbligo alla stessa cifra, ma sostanzialmente cambia poco perché la Fiorentina acquisirà le prestazioni del laterale sinistro al raggiungimento della salvezza.

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