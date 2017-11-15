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Zeman chiama Hagi al Pescara, si fa largo l'ipotesi di un prestito nel mercato di gennaio

Il nome di Ianis Hagi continua a tenere banco in casa viola ed in particolare per quanto riguarda il mercato in uscita. Il figlio d'arte non è infatti riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato nelle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 11:41
Zeman chiama Hagi al Pescara, si fa largo l'ipotesi di un prestito nel mercato di gennaio - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Il nome di Ianis Hagi continua a tenere banco in casa viola ed in particolare per quanto riguarda il mercato in uscita. Il figlio d'arte non è infatti riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato nelle gerarchie di Stefano Pioli e per questa ragione potrebbe decidere di lasciare la Fiorentina già nella sessione invernale di mercato.

Fra le destinazioni papabili per il talento romeno ci sarebbe quella di Pescara. L'attuale allenatore degli abruzzesi, Zdenek Zeman, avrebbe già espresso tutto i suo gradimento per il fantasista attualmente di proprietà dei viola e forse proprio la volontà di un tecnico come il boemo - fra i più abili nel valorizzare e lanciare i giovani emergenti - potrebbe fare la differenza.

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