Ufficiale, la Fiorentina cede Jaime Baez in prestito secco al Pescara di Zeman
Prestito secco dell'esterno viola classe 95 al Pescara, con la speranza che esploda sotto gli ordini di Zeman
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 13:48
Baez se ne va al Pescara, Corvino cede il giovane esterno in prestito secco al Pescara con la speranza che esploda sotto gli ordini di Zeman. Questo il comunicato viola:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Baez Stabile (classe 95’) al Pescara Calcio 1936."