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Ufficiale, la Fiorentina cede Jaime Baez in prestito secco al Pescara di Zeman

Prestito secco dell'esterno viola classe 95 al Pescara, con la speranza che esploda sotto gli ordini di Zeman

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 13:48
Ufficiale, la Fiorentina cede Jaime Baez in prestito secco al Pescara di Zeman - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Baez se ne va al Pescara, Corvino cede il giovane esterno in prestito secco al Pescara con la speranza che esploda sotto gli ordini di Zeman. Questo il comunicato viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Baez Stabile (classe 95’) al Pescara Calcio 1936."

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