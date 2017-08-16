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Biraghi è arrivato a Firenze. Oggi pomeriggio le visite mediche e poi subito a disposizione di Pioli

È arrivato precisamente alle 7.45 da Pescara alla stazione di Firenze Santa Maria Novella il nuovo terzino sinistro viola Cristiano Biraghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 09:51
Biraghi è arrivato a Firenze. Oggi pomeriggio le visite mediche e poi subito a disposizione di Pioli -
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Cristiano Biraghi è arrivato a Firenze questa mattina in treno nella stazione di Santa Maria Novella. Esattamente alle ore 7.45 il terzino sinistro italiano classe 92 è sbarcato in riva all'Arno da Pescara. Questo pomeriggio sosterrà le visite mediche e sarà subito a disposizione di Stefano Pioli abile per la prima giornata di campionato.

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