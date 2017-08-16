Biraghi è arrivato a Firenze. Oggi pomeriggio le visite mediche e poi subito a disposizione di Pioli

È arrivato precisamente alle 7.45 da Pescara alla stazione di Firenze Santa Maria Novella il nuovo terzino sinistro viola Cristiano Biraghi

Cristiano Biraghi è arrivato a Firenze questa mattina in treno nella stazione di Santa Maria Novella. Esattamente alle ore 7.45 il terzino sinistro italiano classe 92 è sbarcato in riva all'Arno da Pescara. Questo pomeriggio sosterrà le visite mediche e sarà subito a disposizione di Stefano Pioli abile per la prima giornata di campionato.