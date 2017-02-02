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Nazione: entra Chiesa e a Pescara la gara svolta in extremis

La Nazione oggi in edicola analizza la gara di ieri a Pescara: primo tempo disastroso, secondo orgoglioso e forse non è una coincidenza che il recupero di dignità coincida con l’ingresso in campo di C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2017 09:31
Nazione: entra Chiesa e a Pescara la gara svolta in extremis - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione oggi in edicola analizza la gara di ieri a Pescara: primo tempo disastroso, secondo orgoglioso e forse non è una coincidenza che il recupero di dignità coincida con l’ingresso in campo di Chiesa dalla panchina al posto di Tomovic. Due punti in pieno recupero contro l'ultima in classifica: la Fiorentina dimostra carattere e anche con un po’ di fortuna  sale a 3 punti dal quinto posto: la doppietta di Tello è un elisir di giovinezza.

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