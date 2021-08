Gelsi: “Torreira ideale per Italiano. Darà quello sprint che manca al centrocampo della Fiorentina”

Michele Gelsi, ex centrocampista Viola e Pescara, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato di Lucas Torreira, centrocampista ex Pescara atteso a Firenze per iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

TORREIRA “È un ottimo calciatore. Lo conosco di persona, è un ragazzo serio e dagli anni di Pescara ha compiuto grandi progressi. È un calciatore importante per il centrocampo viola, fa girare la squadra, ha personalità, ha tiro. È completo per le esigenze della Fiorentina. È un regista anomalo. Può fare tutti i ruoli del centrocampo e può dare quello sprint che manca alla Fiorentina. A centrocampo ci sono giocatori compassati come Pulgar e manca quell’aggressività che uno come lui saprà dare. Fa pressione alta e, ripeto, è ideale per Italiano”.

MANCANZE FIORENTINA “Un po’ di morale perché con la Roma ha giocato un’ottima gara. Gli episodi sono stati penalizzanti però ha reagito. Per me è stata perfetta la scelta dell’allenatore e di continuare a puntare su Vlahovic. Prenderei un vice-Vlahovic che ora manca”.

