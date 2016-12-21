Aquilani non convocato rescinde con il Pescara. Perché non tenerlo in considerazione...

32 anni e tanta esperienza alle spalle, già una volta si è rilanciato a Firenze

La situazione che ha come protagonista Alberto Aquilani è già un caso a Pescara. Dopo la mancata convocazione per la delicatissima sfida salvezza contro il Palermo, la cui motivazione è stata indicata in una scelta tecnica, sembra che il centrocampista possa concludere anzitempo la sua esperienza con la squadra abruzzese tramite una rescissione contrattuale. 9 presenze ed un gol, questo il magro bottino ottenuto dall'ex centrocampista della Fiorentina con la compagine guidata da Massimo Oddo. 32 anni ed un curriculum di tutto rispetto: con tanta esperienza tra Roma, Milan, Juventus, Liverpool e Sporting Lisbona, oltre a 38 presenze con la nazionale e tre importanti stagioni con la maglia viola. Centrocampista esperto e tecnico che, all'età di 32 anni, avrà indubbiamente voglia di rimettersi in gioco. Perché non farlo ripartendo da Firenze...

Gianmarco Biagioni