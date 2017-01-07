Pescara: il campo regge ma gli spalti sono ghiacciati. Chiesto rinvio a data da destinarsi

Il sopralluogo della Protezione Civile allo stadio "Adriatico" è ancora in corso

Come appreso dalla pagina Facebook ufficiale del Pescara Calcio, si sta svolgendo in questi istanti il sopralluogo dello stadio "Adriatico" ad opera della Protezione Civile. Secondo quanto emerso pare che il problema maggiore riguardi gli spalti della struttura, poichè il terreno di gioco sembra aver retto bene alla fitta nevicata che in queste ore si è abbattuta sulla città. Le temperature al di sotto dello 0 hanno di fatto contribuito alla formazione di un consistente strato di ghiaccio che rende così inaccessibili le tribune, in quanto in una situazione del genere la sicurezza degli spettatori non sarebbe in alcun modo garantita. Scartata quindi l'ipotesi di giocare Pescara-Fiorentina a porte chiuse, è stato chiesto al prefetto di rinviare la partita a data da destinarsi.