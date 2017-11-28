Coppa Italia: la Samp affossa il Pescara (4-1) e si regala la Fiorentina. Tutti i risultati...

Ora è ufficiale: l'avversaria della Fiorentina (il prossimo 13 dicembre) sarà la Sampdoria di Marco Giampaolo. I blucerchiati, nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si sono i...

Ora è ufficiale: l'avversaria della Fiorentina (il prossimo 13 dicembre) sarà la Sampdoria di Marco Giampaolo. I blucerchiati, nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si sono infatti imposti per 4-1 sul Pescara grazie alla doppietta di Kownacki ed alle reti di Caprari e Ramirez mentre a nulla è valso il gol messo a segno da Benali.

Risultati a sorpresa emergono invece dalle altre partite disputate nel corso del pomeriggio. Infatti ben due compagini di Serie A, ossia il Cagliari e la Spal, sono state eliminate da avversario molto meno blasonate. I sardi hanno capitolato (1-2) contro il Pordenone, militante in Serie C, mentre la squadra di Semplici abbandona la competizione in seguito alla sconfitta casalinga (o-2) contro il Cittadella.

Gianmarco Biagioni