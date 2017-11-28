Coppa Italia: stasera Samp-Pescara, chi vince affronterà la Fiorentina il prossimo 13 dicembre

Gli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori viola, questa sera, saranno senza dubbio puntati sullo stadio Luigi Ferraris. A Genova andrà infatti in scena la sfida tra Sampdoria e Pescara, valevole...

A cura di Gianmarco Biagioni 28 novembre 2017 13:01

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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