Coppa Italia: stasera Samp-Pescara, chi vince affronterà la Fiorentina il prossimo 13 dicembre
Gli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori viola, questa sera, saranno senza dubbio puntati sullo stadio Luigi Ferraris. A Genova andrà infatti in scena la sfida tra Sampdoria e Pescara, valevole...
Gli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori viola, questa sera, saranno senza dubbio puntati sullo stadio Luigi Ferraris. A Genova andrà infatti in scena la sfida tra Sampdoria e Pescara, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia edizione 2017/18, dalla quale uscirà l'avversaria contro la quale - il prossimo 13 dicembre - la Fiorentina farà il suo esordio nella competizione.
In caso di passaggio del turno, i quarti di finale vedranno le compagini qualificate scendere nuovamente in campo fra il 27 dicembre 2017 ed il 3 gennaio 2018. Le successive semifinali, che prevedono gare di andata e ritorno, si disputeranno invece tra il 31 gennaio ed il 28 febbraio mentre la finale di Roma è in programma per il 27 maggio.
Di seguito proponiamo le probabili formazioni con le quali Giampaolo e Zeman si affronteranno a Marassi, con fischio d'inizio fissato per le ore 21.
Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Murru, Regini, Ferrari, Sala; Verre, Capezzi, Torreira; Alvarez; Kownacki, Caprari. A disposizione: Viviano, Bereszynski, Silvestre, Barreto, Ramírez, Zapata, Quagliarella, Andersen, Praet, Tozzo. Allenatore: Marco Giampaolo
Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Perrotta, Fornasier, Mazzotta; Benali, Carraro, Brugman; Mancuso, Pettinari, Cappelluzzo. A disposizione: Pigliacelli, Ganz, Zampano, Valzania, Elizalde, Campagnaro, Coulibaly, Del Sole, Báez, Capone. Allenatore: Zdenek Zeman
Gianmarco Biagioni