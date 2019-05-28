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Under 21, mister Di Biagio convoca Sottil per sostituire l'infortunato Simone Edera

Il mister dell'Under 21 Luigi Di Biagio per il pre-ritiro vista la indisponibilità dell'attaccante del Torino, Simone Edera ha deciso di convocare Riccardo Sottil e Ferdinando del Sole entrambi compag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2019 11:36
Under 21, mister Di Biagio convoca Sottil per sostituire l'infortunato Simone Edera - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
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Il mister dell'Under 21 Luigi Di Biagio per il pre-ritiro vista la indisponibilità dell'attaccante del Torino, Simone Edera ha deciso di convocare Riccardo Sottil e Ferdinando del Sole entrambi compagni di squadra al Pescara.

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