Under 21, mister Di Biagio convoca Sottil per sostituire l'infortunato Simone Edera
Il mister dell'Under 21 Luigi Di Biagio per il pre-ritiro vista la indisponibilità dell'attaccante del Torino, Simone Edera ha deciso di convocare Riccardo Sottil e Ferdinando del Sole entrambi compag...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2019 11:36
Il mister dell'Under 21 Luigi Di Biagio per il pre-ritiro vista la indisponibilità dell'attaccante del Torino, Simone Edera ha deciso di convocare Riccardo Sottil e Ferdinando del Sole entrambi compagni di squadra al Pescara.