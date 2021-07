Il terzino destro della Fiorentina, Gabriele Ferrarini, può trasferirsi al Crotone. Lo riporta sul suo sito ufficiale il giornalista, Alfredo Pedullà, ed è stato fissato un incontro già in giornata per chiudere definitivamente la trattativa. Quindi dopo un campionato al Venezia è pronto a tornare in Serie B.