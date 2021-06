Il Venezia vuole ancora Ferrarini in prestito. Anche il Monza lo ha chiesto alla Fiorentina. Le ultime

Il mercato della Fiorentina comincia ad essere operativo ed anche le questioni relative ai giovani di ritorno dai prestiti come Gabriele Ferrarini saranno presto affrontate.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaroviola.com, sono in corso contatti col Venezia da circa una settimana, per il rinnovo del prestito per il giovane classe 2000′. Il ragazzo il cui contratto scade nel 2023′ è gestito da Stefano Castelnovo e medita di proseguire con il club allenato da Zanetti anche nella prossima stagione. Fiorentina e Venezia hanno da alcuni giorni imbastito questa trattativa, ma i neroverdi non sono l’unica pretendente al terzino.

Su di lui ha messo gli occhi anche il Monza, il quale quest’anno non vorrà farsi sfuggire la promozione in serie A. Il club di Commisso punta su Ferrarini per il futuro infatti a breve è in programma un incontro per il rinnovo di contratto, ogni discorso è aperto solo al prestito. L’ultima parola sarà comunque della Fiorentina e del suo tecnico Gattuso, sempre più nel vivo delle mosse di mercato viola.

Marco Collini

