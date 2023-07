Ufficiale: Ferrarini alla Feralpisalò in prestito con diritto di riscatto. Contro riscatto per la Fiorentina

Colpo in difesa per la neo promossa Feralpisalò, che negli scorsi minuti ha annunciato l’acquisto di Gabriele Ferrarini, classe 2000, che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Di seguito l’annuncio del club: “Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina, le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Ferrarini. Il difensore, classe 2000 che vanta oltre 40 presenza in Serie B, ha sottoscritto un accordo con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto e contro riscatto. A Gabriele, il più cordiale benvenuto a Salò”. Lo riporta TMW.

