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Notizie Feralpisalo Fiorentina
Ufficiale: Ferrarini alla Feralpisalò in prestito con diritto di riscatto. Contro riscatto per la Fiorentina
22 luglio 2023 19:23
Di Marzio: "Fiorentina cede in prestito Ferrarini alla Feralpisalò. Diritto di riscatto e controriscatto"
23 giugno 2023 17:50
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