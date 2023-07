Arthur: “Tutti conoscono la Fiorentina, Firenze città preferita della mia ragazza. Viola Park? Il più bello del mondo”

Arthur è un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole parole ai microfoni ufficiali del club viola. “Sono molto felice di essere qui. Devo ringraziare Joe, a tutti i tifosi che mi hanno scritto su Instagram. La squadra è bellissima, sono davvero molto felice”.

SCELTA “La Fiorentina la conoscono tutti. Ha il centro sportivo più bello del mondo, la città preferita della mia fidanzata e Italiano è davvero bravo. Io e la mia famiglia siamo molto felici di questa avventura. E ora niente, lavoriamo per arrivare la vittoria”.

VIOLA PARK “È una cosa incredibile. Io, mio padre e mio fratello lo guardavano ed è una cosa bellissima. Ora dobbiamo lavorare”

ESPERIENZE “Sono stato in diversi campionati, ho lavorato con mister bravissimi e giocato tutti i tipi di calcio. Porto con me queste esperienze, avere giocato in questi campionati mi aiuterà. Conosco bene il calcio italiano, ho fatto due stagione qui e mi trovo bene in Italia. Porterò la voglia di imparare, sarò a disposizione di tutta la squadra e il mister sia dentro che fuori dal campo. Sono qui per lavorare e imparare da tutti”.

INIZI NEL CALCIO “Mi ricordo che tutto è iniziato quando avevo 4 anni, a mio padre è sempre piaciuto il calcio e per questo portava spesso me e mio fratello a giocare al parco. E’ una passione fortissima per me. Prima ci sono mia madre e mio padre poi c’è il calcio. Mi manca un po’ il Brasile: è il mio paese quindi mi mancherà sempre. Ma ovunque vada ho sempre con me la mia famiglia, e quindi sicuramente sto meglio: è molto bello per me sapere che loro hanno lasciato il paese per seguirmi in tutto il mondo. Cosa mi piace dell’Italia? Il miglior cibo del mondo ce l’ha l’Italia. Per non parlare della bellezza del paese e della gentilezza delle persone: questo paese è veramente speciale”

OMONIMIA CABRAL “Abbiamo lo stesso nome, adesso sarà veramente un casino. Soprattutto per il mister, che già nei primi allenamenti ha avuto difficoltà a comunicare con noi: dovremo sicuramente metterci d’accordo. Vorrei ringraziare i tifosi viola per tutto il supporto, con i tanti messaggi sui social. Conoscevo già l’ambiente ma da avversario, adesso avrò il piacere di giocare insieme a voi e per questo sono molto felice. Grazie Mille, sono qui per lavorare e vincere con voi”.