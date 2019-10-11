Ferrarini: "Siamo in un buon momento, stasera vogliamo un risultato positivo. Montella un maestro.."

Come riporta l'edizione odierna del portale PistoiaSport, ieri in conferenza sstampa presso lo stadio Melani, era presente il giovane Gabriele Ferrarini.Sarà proprio lui uno degli ex della partita, il...

Come riporta l'edizione odierna del portale PistoiaSport, ieri in conferenza sstampa presso lo stadio Melani, era presente il giovane Gabriele Ferrarini.

Sarà proprio lui uno degli ex della partita, il terzino arancione arrivato in prestito proprio dalla Fiorentina e rivelatosi uno dei più propositivi in questa prima fase del campionato. «La condizione della squadra – ha spiegato – è a un buon standard, troveremo di fronte un avversario ed una partita da prendere nel modo migliore. Speriamo di portare a casa un risultato positivo. Montella sta valorizzando molti giovani, come Castrovilli, ma anche giocatori di livello come Ribery e Boateng, affrontarli tutti sarà un piacere».

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