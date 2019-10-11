Euro U21, Finisce 0-0 in Irlanda. Espulso Kean. Sottil gioca solo 20'. Ranieri..

Nessun gol tra Irlanda e Italia, nella partita di qualificazioni ai prossimi Europei Under-21. Al triplice fischio arbitrale, infatti, le due squadre sono tornate negli spogliatoi con il risultato mai...

Nessun gol tra Irlanda e Italia, nella partita di qualificazioni ai prossimi Europei Under-21. Al triplice fischio arbitrale, infatti, le due squadre sono tornate negli spogliatoi con il risultato mai sbloccato nell'arco dei novanta minuti: 0-0. Rimasto in panchina Luca Ranieri, mentre l'altro giocatore della Fiorentina impegnato, Riccardo Sottil, è entrato in campo al minuto 68 andando a rimpiazzare Carraro. Quattro minuti prima gli Azzurrini erano rimasti in inferiorità numerica, a causa del rosso rimediato da Kean.

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