Prima convocazione in Under 21 per Martinelli: chiamato al posto dell'infortunato Mascardi

Prima convocazione in Under 21 per il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli. Silvio Baldini lo ha chiamato per sostituire Mascardi

Novità tra i convocati di Silvio Baldini in vista della prossima partita dell’Italia Under 21, attesa dopodomani contro la Macedonia del Nord. Nella giornata odierna, infatti, secondo quanto riportato da TMW, il portiere dello Spezia Diego Mascardi ha lasciato il ritiro degli Azzurrini per motivi personali. Al suo posto è stato chiamato Tommaso Martinelli, classe 2006 e attualmente dodicesimo della Fiorentina. Per il giovane viola si tratta della prima convocazione in assoluto con l’Under 21.