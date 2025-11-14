Comuzzo delude con l’U21: manca l’intervento e la Polonia pareggia. Italia ribaltata in 3 minuti

Pietro Comuzzo ha giocato 90 minuti nella fondamentale partita per l’accesso diretto agli europei u21, purtroppo la gara Polonia-Italia si è conclusa con il risultato di 2-1 per i Polacchi, complici anche alcuni errori del difensore Viola, il più eclatante la scivolata conclusa male sul numero 18 avversario, che ha potuto continuare la corsa per poi mettere l’assist al compagno. Adesso l’Italia u21 è seconda nel girone, con 4 vittorie su 5, mentre la Polonia è a punteggio pieno.