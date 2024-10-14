Italia U21, Nunziata: "Comuzzo? Importante che continui a giocare. Sta facendo bene con la Fiorentina"

Il ct della Nazionale Italiana U21 ha parlato di Comuzzo e dei giovani talenti che si stanno ritagliando spazio nei loro rispettivi club

Il tecnico dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha parlato di Pietro Comuzzo alla vigilia della gara contro l'Irlanda. Queste le parole del commissario tecnico in conferenza stampa:

"Tutti stanno facendo bene e si stanno ritagliando spazio nelle rispettive squadre. Comuzzo e Palestra sono giovani, entrambi 2005, e giocano con continuità. Per loro, come per tutti gli altri, è fondamentale continuare a giocare".

Mencucci difende Pongracic: “Sta accadendo qualcosa di strano. Lui un top anche fuori dal campo”

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