Cristian Petri, nutrizionista ufficiale della Fiorentina e della Nazionale U21, è stato intervistato dai colleghi di Fanpage.it in merito all’alimentazione necessaria per gli atleti impiegati in questa full immersion di campionato, con partite ogni tre giorni e temperature elevate.

“Il dispendio delle energie è alto e bisogna assicurarsi il reintegro subito dopo la gara – afferma Petri – La cosa più importante è avere sempre un introito calorico importante. Per evitare insorgenza di infortuni. Ciò che non deve mancare è frutta e verdura. Ma anche vellutate”.

Si legge nell’articolo di Fanpage.it come siano stati coniati menù per i giocatori per rendere più divertente e meno pesante a livello mentale la dieta:

“In questo periodo abbiamo creato degli ‘aperitivi’ prima delle gare serali: frullati, estratti, giocando con nomi di cocktail famosi per poi andare avanti, al termine della partita, con la cena”.

Cristian Petri ha infine parlato degli orari dei pasti, che comprendono poche regole ma fondamentali:

“Bisogna sempre mangiare 3 ore prima dell’ attività e sul post bisogna recuperare il più veloce possibile con parte liquida e successivamente parte solida. E’ fondamentale ed essenziale in tutto questo – conclude il nutrizionista della Fiorentina – il lavoro di cuoco e staff sanitario, che insieme, garantiscono il corretto recupero dei giocatori”.