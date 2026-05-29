Valcareggi: "Per Vanoli è meglio andare via, ma anche Grosso rischia di non sopportare Firenze"

Il procuratore ha parlato della panchina gigliata tra Vanoli e Grosso

Ai microfoni di Lady Radio, l’agente e tifoso viola Furio Valcareggi ha espresso il suo punto di vista sulle ultime dinamiche in casa Fiorentina, soffermandosi in particolare su Fabio Grosso, suo vecchio conoscente: «Il mio assistito Zerbin, che è stato allenato da Grosso a Frosinone, me ne ha sempre parlato in termini entusiastici. È un tecnico esigente e rigoroso con i calciatori, ma dotato di grandi idee e capace di gestire lo spogliatoio al meglio. La mia unica apprensione è legata alla piazza: non essendo un nome che scalda i cuori della tifoseria, temo che possa essere criticato aspramente ai primi passi falsi. Servirà pazienza, ma soprattutto bisognerà valutare il mercato di Paratici, perché alla fine la differenza la fanno sempre i giocatori sul terreno di gioco».

Valcareggi ha poi commentato la situazione legata a Paolo Vanoli, spendendo parole di stima ma condividendo una riflessione pragmatica: «Vanoli ha disputato una stagione eccellente, ma non comprendo come potesse aspettarsi una riconferma. Con una piazza così esigente, sarebbe bastato un mezzo passo falso iniziale per scatenare le critiche. Per lui la scelta migliore è fermarsi un attimo e farsi trovare pronto alla prima crisi su una panchina di Serie A. I suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti e sono convinto che sarà la primissima scelta non appena si libererà un posto».