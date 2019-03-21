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"Federico Chiesa andrà alla Juventus per 120 milioni di euro più bonus"

Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato di Chiesa dall'evento Vite di Calcio tenutosi a Sesto Fiorentino: "Per me che vada alla Juventus è una certezza. Costerà  minimo120 milioni più bonus, perch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 21:39
"Federico Chiesa andrà alla Juventus per 120 milioni di euro più bonus" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato di Chiesa dall'evento Vite di Calcio tenutosi a Sesto Fiorentino: "Per me che vada alla Juventus è una certezza. Costerà  minimo120 milioni più bonus, perché è tra i quattro-cinque calciatori più forti del mondo nel suo ruolo ed è molto giovane. Lui sta nello stesso gruppo dei campioni come Mbappé, Hazard".

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