"Federico Chiesa andrà alla Juventus per 120 milioni di euro più bonus"
Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato di Chiesa dall'evento Vite di Calcio tenutosi a Sesto Fiorentino: "Per me che vada alla Juventus è una certezza. Costerà minimo120 milioni più bonus, perch...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 21:39
Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato di Chiesa dall'evento Vite di Calcio tenutosi a Sesto Fiorentino: "Per me che vada alla Juventus è una certezza. Costerà minimo120 milioni più bonus, perché è tra i quattro-cinque calciatori più forti del mondo nel suo ruolo ed è molto giovane. Lui sta nello stesso gruppo dei campioni come Mbappé, Hazard".