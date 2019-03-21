"Federico Chiesa andrà alla Juventus per 120 milioni di euro più bonus"

Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato di Chiesa dall'evento Vite di Calcio tenutosi a Sesto Fiorentino: "Per me che vada alla Juventus è una certezza. Costerà minimo120 milioni più bonus, perch...

Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato di Chiesa dall'evento Vite di Calcio tenutosi a Sesto Fiorentino: "Per me che vada alla Juventus è una certezza. Costerà minimo120 milioni più bonus, perché è tra i quattro-cinque calciatori più forti del mondo nel suo ruolo ed è molto giovane. Lui sta nello stesso gruppo dei campioni come Mbappé, Hazard".