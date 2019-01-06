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"Chiesa andrà via a giugno 2019 per 100 milioni di euro. Lo prenderà..."

Di Federico Chiesa ha parlato Furio Valcareggi, noto agente ed esperto di tematiche viola, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in prima mattinata: "Andrà via dalla Fiorentina per cento milioni,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2019 14:32
"Chiesa andrà via a giugno 2019 per 100 milioni di euro. Lo prenderà..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Di Federico Chiesa ha parlato Furio Valcareggi, noto agente ed esperto di tematiche viola, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in prima mattinata: "Andrà via dalla Fiorentina per cento milioni, sono certo che sarà venduto a giugno di quest'anno. Non so lo squadra ma credo che resti in Italia"

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