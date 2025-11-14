14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Valcareggi: “Giocare contro la Juve ora è quello che serve. Dodo sta dando il 30% che vada da un’altra parte”

News

Redazione

14 Novembre · 22:08

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 22:09

TAG:

#FiorentinadodoFurio Valcareggi

di

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi ha parlato dei temi di casa viola ai microfoni di Lady Radio:

Tutti volevano Pioli in estate, ma nel calcio non ci sono certezze. Vanoli mi piace, mi ricorda Cosmi e Conte per carattere in panchina, un vero animale che non ne vuole sapere di perdere. Lo vedi dalle movenze, da come vive la partita, non è passivo come Pioli o tanti altri allenatori. La partenza è buona, le doppie sedute giornaliere sono una cosa normale. A Pradè avevo consigliato di dimettersi, anche perché con la carriera che ha avuto se lo poteva permettere, e sono contento che abbia accolto il mio invito“.

Su Pioli:
Ha fatto bene a non dimettersi, al posto suo neanche io avrei lasciato un centesimo alla Fiorentina”.

Sulla partita contro la Juve:
“Giocare adesso contro la Juventus è perfetto. Affrontare i bianconeri ti spinge a dare qualcosa più del massimo, che è quello che serve. Al tempo stesso faccio una riflessione: abbiamo tanti stranieri, o comunque giocatori a cui non importa nulla di battere la Juventus”.

Su Dodo:
Che vada da un’altra parte. Sta dando il 30% e non basta, la classifica esige gente che martella e che dà tutto in campo, cosa che lui non è. Vada in un posto dove hanno bisogno di spettacolo, qui serve concretezza“.

