Mencucci: "Nessun accordo DV-Juventus per Chiesa. Decisione in mano a Commisso e l'entourage.."
Sandro Mencucci, ex amministratore delegato della Fiorentina dell'era Della Valle, il quale ha da poco lasciato il club viola dopo 17 anni, ha rilasciato alcuen dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport...
Sandro Mencucci, ex amministratore delegato della Fiorentina dell'era Della Valle, il quale ha da poco lasciato il club viola dopo 17 anni, ha rilasciato alcuen dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche su Federico Chiesa: "Non c'è nessun accordo pregresso fra DV e la società sia Juventus, Chiesa è un patrimonio ed in quanto tale è stato incluso nel prezzo di vendita. Decideranno la nuova proprietà e il giocatore, che non ha nemmeno un agente ma una famiglia serissima che lo assiste in tutto".
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