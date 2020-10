La Nazione, Fiorentina in ansia per Chiesa alla Juventus, i tempi si allungano. Commisso…

Secondo quanto riportato da La Nazione nell’edizione odierna, la Fiorentina sarebbe in apprensione per la chiusura dell’affare Chiesa-Juventus. Premesso che ci siano ancora da accordare i tempi di pagamento dove la squadra viola vorrebbe che siano meno distanti mentre la Juventus vorrebbe uno sconto sulla cifra. La vera preoccupazione però riguarderebbe sia i tempi di chiusura poichè ancora le richieste di Chiesa devono trovare l’accordo con i bianconeri, sia la tempistica necessaria per definire. Commisso in persona ha dato il via libera ed aspetta il sì definitivo per dare il via libera anche alle trattative in entrata.