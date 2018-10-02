Labaro Viola

"E' un simulatore". Fiorentina ed Enrico Chiesa fanno guerra a Gasperini, sarà denunciato

Ultime notizie raccolte da Tuttomercatoweb.com in merito alle critiche rivolte da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nei riguardi di Federico Chiesa, dopo il rigore assegnato alla Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 10:54
"E' un simulatore". Fiorentina ed Enrico Chiesa fanno guerra a Gasperini, sarà denunciato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
News
Fiorentina
Atalanta
Gasperini
Federico Chiesa
Enrico Chiesa
Condividi

Ultime notizie raccolte da Tuttomercatoweb.com in merito alle critiche rivolte da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nei riguardi di Federico Chiesa, dopo il rigore assegnato alla Fiorentina due giorni fa. Papà Enrico, in concerto con la dirigenza gigliata, è indignato con l'allenatore della Dea, tanto da valutare gli estremi di una querela. Quelle accuse ("cascatore", "comportamento diseducativo") non sono state proprio digerite dagli ambienti viola.

Tmw

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok