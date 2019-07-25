CorSport, Pradè farà un colloquio con Enrico Chiesa per definire il futuro di Federico Chiesa
In America Daniele Pradè ha parlato con il presidente Commisso e Joe Barone che gli hanno chiesto di intervenire sul mercato. Quando Padrè tornerà in Italia fisserà un colloquio con il procuratore Enr...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2019 11:24
In America Daniele Pradè ha parlato con il presidente Commisso e Joe Barone che gli hanno chiesto di intervenire sul mercato. Quando Padrè tornerà in Italia fisserà un colloquio con il procuratore Enrico Chiesa e tenterà di fare restare il figlio Federico Chiesa. Se non vorrà rinnovare il contratto dovrà parlare con Barone.
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