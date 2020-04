E.Chiesa: “Mio figlio è esploso prima di me in A. Fiorentina-Roma la mia gara più bella in carriera..”

L’ex viola Enrico Chiesa è intervenuto a Radio Bruno: “Ho iniziato un po’ più tardi a fare gol rispetto a Federico, verso i 24-25 anni. Fiorentina-Roma 3-1 del 2001? Tutta la squadra ha disputò una grande gara, bravo Mancini a metterci in campo. Partita incredibile. La rete su punizione? Credo sia stata una delle più belle della mia carriera tra quelle realizzate da calcio piazzato. Nuno Gomes? Mi trovavo molto bene con lui perché svariava molto sul fronte d’attacco e apriva degli spazi tra i due centrali avversari”.