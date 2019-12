Enrico Chiesa ha parlato alla festa per i 100 anni del Figline Valdarno, queste le sue parole:

“Chiesa per recuperare dall’infortunio alla caviglia sta passando le vacanze al centro sportivo, la priorità è la squadra. Non è partito per le vacanze per questo motivo. Commisso? Persona eccezionale. C’è stata grande empatia, sono rimasto contento e credo lo sia stato pure lui dalle parole che ha detto, c’è un bellissimo rapporto, speriamo vada bene. Speriamo che la squadra vada meglio, le qualità per risalire la china ci sono tutte. Tornare allo stadio? Non devo farlo per forza”