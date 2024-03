Frey: “Rocco ha tanti progetti da portare avanti, l’idea nuovo stadio ancora viva”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto in diretta su TvPlay:

“Sono stato a Firenze qualche giorno fa, è stato un grande momento di tristezza per la scomparsa di un grande personaggio come Barone. In questi momenti così drammatici la cosa bella è che c’è tanta unione nel mondo dello sport. Al Viola Park sono venuti i dirigenti della Juve e questa è una cosa bella. Pradè e Burdisso adesso hanno in mano tutta l’area sportiva mentre Alessandro Ferrari prenderà il posto di Joe. Lui era il mio referente nella Fiorentina. Appena ho appreso la notizia mi sono permesso di chiedere se Commisso, legatissimo a Barone, fosse ancora intenzionato ad andare avanti. Mi hanno assicurato che Rocco andrà avanti anche per i progetti che vuole portare a termine, soprattutto il nuovo stadio. I tifosi viola possono stare tranquilli“

Calvarese: “Barone non faceva polemiche con gli arbitri, si sapeva comportare, era davvero un signore”