Calvarese: “Barone non faceva polemiche con gli arbitri, si sapeva comportare, era davvero un signore”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto oggi a Italia 7 durante 30esimo minuto per ricordare Barone e per parlare del big match di sabato al Franchi: “A Firenze ho sempre arbitrato partite tese perché comunque il pubblico è molto coinvolto e trascina la Fiorentina, erano partite difficili, ma Barone era un autentico signore, non polemizzava mai con noi, era sempre verso il dialogo e molto cordiale. Purtroppo se n’è andato troppo presto, era un manager di spessore ed un uomo lungimirante, potevi parlarci di tutto.”

Su Fiorentina-Milan: “Mi aspetto un arbitro esperto perché è una sfida storica con due squadre di blasone coinvolte, per esempio Doveri, Orsato o Maresca, non ho visto al massimo Doveri soprattutto dopo Genoa-Inter ma mi fido di lui”