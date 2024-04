Moviola Corriere dello Sport: “Manzano non vede il rosso. Si perde un rigore per i viola. Perché giallo a Nico?”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola propone la moviola di Fiorentina-Viktoria Plzen, 5 in pagella per il direttore di gara: “Non pulita la partita di Gil Manzano, un flop continuo: è stato l’arbitro di Roma-Feyenoord a febbraio, con un rigore netto negato a El Shaarawy, è stato l’arbitro di Valencia-Real quando ha fischiato la fine con Bellingham che stava segnando, errore da principiante. Ieri, per sua fortuna, il VAR è entrato in azione, altrimenti si sarebbe perso un rosso grosso così. Inspiegabile il giallo a Nico. Per fortuna – a differenza degli esempi citati – stavolta è intervenuto il VAR: brutta l’entrata di Cadu ai danni di Dodo all’ingresso dell’area di rigore, Gil Manzano estrae il giallo, Hernandez lo chiama al monitor perché l’intervento è appena sotto il polpaccio con il piede a martello. Corretto il rosso, ma che abbaglio! Ancora Cadu protagonista, proprio alla fine del primo tempo: l’intervento su Mandragora è scomposto, l’unico che prende il pallone è il viola, l’avversario gli frana addosso, non sarebbe stato un rigore clamoroso ma insomma… Pulita invece, per quanto rischiosa, la scivolata di Jemelka su Beltran: prende prima il pallone”.

LEGGI ANCHE, COMMISSO CHIAMA ITALIANO