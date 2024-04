Poche emozioni a Plzen, regna l’equilibrio. La Fiorentina si giocherà il passaggio del turno al Franchi

Poche emozioni alla Doosan Arena nella prima frazione di gioco. È del Viktoria Plzen il primo squillo nel match, Sulc appoggia palla dietro per Vydra, che tira di destro di prima intenzione, palla di poco fuori. Al 33′ Martinez Quarta calcia dalla distanza, il suo tiro di destra finisce di poco alto sopra la traversa. Al 36′ Belotti ci prova di testa ma conclusione debole. Fiorentina in dominio con il possesso palla ma la gara è ancora bloccata, i viola non sono riusciti a trovare varchi negli ultimi metri.

Al 55′ Beltran bravo a smarcarsi sul lato destro dell’area, calcia forte sul primo palo ma Jedlicka chiude. Padroni di casa che si serrano nella propria metà campo. Al 65′ gara interrotta per il lancio dei fumogeni da parte dei tifosi della Fiorentina. Al 70’ fuori Belotti e Beltran dentro Nzola e Barak. Al 78’ fuori Arthur e Sottil dentro Lopez e Kouame. All’82’ ci prova con un colpo di testa Nico Gonzalez su corner ad uscire di Biraghi. All’84’ fuori Nico, al suo posto Ikoné. All’89’ Ikonè ammonito.