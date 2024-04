Pochi tagliandi venduti fino a stasera. Soltanto 18mila biglietti staccati per Fiorentina – Viktoria Plzen

Per il momento i biglietti venduti per il match di domani tra Fiorentina e Viktoria Plzen sono poco meno di 18mila. Saranno mille, invece, i tifosi cechi provenienti da Plzen, pronti a riempire non soltanto il settore ospite, ma anche varie zone dello stadio Franchi. Sempre secondo quanto raccolto, infatti, cento di essi saranno smistati in tribuna, mentre i restanti 900 si accomoderanno nel “formaggino”. Veramente pochi i biglietti venduti per un quarto di finale europeo, se si pensa che in settimana c’era stato anche l’appello della Fiesole a tutta la città di Firenze, con striscioni appesi in diverse parti della città, che richiamavano i tifosi viola a sostenere la propria squadra in questa partita importantissima per il proseguo della stagione.