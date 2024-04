Řepka: “La Fiorentina è forte in casa e credo che passerà il turno, ma spero di sbagliarmi per il Plzen”

L’ex difensore della Fiorentina Tomáš Řepka è intervenuto ai microfoni del portale ceco Livesport, parlando della sfida tra il Viktoria Plzen e la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Queste le sue parole:

“Il fatto che la Fiorentina sia decima in campionato non può essere un punto di riferimento per valutare la squadra. La Serie A è molto impegnativa, la loro posizione in classifica non rispecchia la realtà. Io non ci farei affidamento, solo un pazzo sottovaluterebbe il campionato italiano. Nella partita di domani, la difesa sarà l’aspetto chiave per il Viktoria Plzeň, visto che la Fiorentina è molto forte sul possesso palla. Sarà necessario non dare spazio ai giocatori viola, perché se ne approfitterebbero subito viste le loro qualità. La Fiorentina è molto forte in casa, nonostante lo stadio non sia così accogliente e moderno, i tifosi viola sono fantastici e fanno sentire tutto il calore alla squadra. Personalmente vedo la Fiorentina favorita, ma vorrei sbagliarmi per il Plzeň.”

LE PAROLE DI MISTER KOUBEK