PAGELLE FIORENTINA: LIBERAZIONE NICO, BIRAGHI-GOL, KOUAMÈ E BELOTTI SI DIVORANO RETI

Terracciano SV Spettatore non pagante della gara. Maglia pulita, nemmeno sudata

Dodò 6 Tante giocate interessanti e guizzi che hanno messo in difficoltà la difesa del Viktoria Plzen, spesso ha superato l’avversario. La giocata che ha portato all’espulsione è la sua. Dopo quella giocata sbaglia praticamente tutto, rallenta, non è veloce nelle giocate, sbaglia appoggi e scelte

Milenkovic 7 Non ha perso nessun duello ed è stato perfetto sia nelle uscite che nella difesa uno contro uno, praticamente insuperabile

Ranieri 6,5 Come Milenkovic, non sbaglia praticamente nulla. Sciocco il giallo che prende ma è un peccato di passione e sentimento verso la partita. La cosa più brutta della sua partita è quando attacca verbalmente Sottil colpevole di non avergli passato la palla su una ripartenza

Biraghi 6,5 Bersagliato dai tifosi allo stadio che mugugnano ad ogni mezzo errore, può decisamente crossare meglio in alcune occasioni, preciso e puntuale nell’accompagnare l’azione al minuto 108 e segnare un gol che sa di liberazione

Mandragora 6 Si muove tanto, per dinamicità è una delle sue gare migliori, non trova mai la giocata illuminante per smarcare un compagno ma non è facile. Rischia di fare un grande gol in rovesciata

Arthur 6,5 Inizia benissimo, poi cala fisicamente con il passare del tempo, non sta benissimo e si vede ma comunque la squadra gira anche grazie al suo palleggio, l’imbucata per Dodò, da cui poi nasce il fallo da espulsione, è la sua.

Nico Gonzalez 7 Sbaglia un gol clamoroso alla fine del primo tempo, manca l’approccio anche al minuto 79 su un bel cross di Biraghi, non è brillante, è nervoso ma ci prova in tutti i modi. Sballa anche un colpo di testa 2 minuti dopo saltando fuori tempo. Trova la giocata vincente andandosi a prendere la palla in mischia e facendo il gol qualificazione

Beltran 5 Colpa magari di un pestone dopo pochi minuti ma non si vede quasi mai e per la maggior parte lo si vede per giocate senza grandi spunti. Assente.

Kouamè 5,5 Al contrario di Beltran lui si vede tanto, si muove spesso, prende palla e crea anche una grandissima occasione regalando a Belotti il gol del vantaggio dopo pochi minuti. Sulla sua gara pesa come un macigno l’errore del primo tempo dove da pochi passi tocca male e non segna un gol facile facile

Belotti 5 Prende un palo, sbaglia un gol facilissimo e poi sparisce nel secondo tempo. Se un centravanti non segna è colpa dell’allenatore ma se ha occasioni da gol e poi non segna nemmeno da pochi passi, la colpa è sua

Maxime Lopez 6 Cerca di trovare spazi e varchi muovendo la palla ma senza grande successo, non per colpa sua

Barak 6 Cerca di essere presente nell’area di rigore avversaria senza grande successo, più utile in fase di recupero palla dove fa valere freschezza e centimetri

Quarta 6,5 Il suo ingresso in campo trasforma la difesa da 4 a 3, il primo pallone che tocca tira e porta al calcio d’angolo che porta al gol del vantaggio. Prende il palo su colpo di testa dopo un

Sottil 6 Entra al posto di Nico Gonzalez al minuto 97, ha sui suoi piedi una bella ripartenza dove si è in grande superiorità numerica, decide di servire giustamente Kouamè ed è mangiato in maniera fuori luogo da Ranieri

Ikonè 6,5 Perfetto nella ripartenza che porta al 2-0, assist preciso per Biraghi

Faraoni 6 Porta freschezza sulla fascia destra

BONAVENTURA E NZOLA NEMMENO IN PANCHINA, I MOTIVI