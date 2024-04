Kopic ammette: “Abbiamo studiato molto Bonaventura. Non vorrei mai giocare contro Dodò”

Il centrocampista del Viktoria Plzen, Jan Kopic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Ci aspettiamo una gara simile all’andata, probabilmente farà tanto possesso la Fiorentina. Ma dovremo essere più pericolosi, mettendoli in difficoltà. All’andata non ho giocato, dalla tribuna ho visto ciò a cui ci eravamo preparati. La Fiorentina è molto forte nel possesso palla, lo avevamo notato anche nella gara contro la Juventus. Ci siamo trovati ciò che ci aspettavamo, ma purtroppo non siamo stati abbastanza pericolosi. Abbiamo avuto sensazioni belle contro lo Slavia, vincere con loro ci ha dato molta motivazione. Ma la favorita è la Fiorentina.

Ero già stato in questo stadio 15 anni fa, mi ricordo un clima vivace. Ricordo che 15 anni fa vidi una partita poi persa, domani spero di vincere, domani l’importante sarà segnare. Della Fiorentina temo Bonaventura perchè è l’uomo che abbiamo visto di più. È davvero bravo, poi non vorrei mai giocare contro Dodò. Si giocherà molto sui contropiedi. Dovremo giocare velocemente, pochi passaggi e senza andare sotto pressione”.

