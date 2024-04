Kouamè: “Vincere per Barone. Devo tutto a Italiano, se faccio gol la mia dedica sarà per lui”

Christian Kouamè ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Viktoria Plzen, queste le sue parole:

“Ho vinto la Coppa d’Africa ma voglio vincere anche con la Fiorentina, lo scorso anno abbiamo fatto due finali senza portare nulla a casa, dobbiamo vincere sia per noi che per Barone, lui ci teneva tanto, dobbiamo giocare da Fiorentina, solo cosi possiamo vincere. Non abbiamo fatto la scelta di giocare solo le coppe, eravamo quarti in classifica, in questo momento in campionato ci sono squadre davanti a noi mentre nelle coppe possiamo fare qualcosa di straordinario, vogliamo portare a casa qualcosa di straordinario.

Ho un grande legame con Firenze, 10 anni fa sono arrivato qui, ero a Sesto, poi sono arrivato alla Fiorentina, il mio legame qui è oltre misura. Non penso al rinnovo di contratto, ci pensa il mio agente che parla con la società, non penso al rinnovo, penso solo a fare bene adesso anche perchè da qui al 30 giugno ci vuole tempo.

Con il mister ho un grande rapporto, devo fare un regalo a lui perchè ha sempre creduto in me, anche nei momenti di difficoltà ha sempre posto tanta fiducia in me, anche quando ero arrabbiato perchè non giocavo, se dovessi segnare domani sarebbe un gol che dedicherei a lui perchè se lo merita per quello che ha fatto per me. Quest’anno siamo più intelligente rispetto allo scorso anno, la stagione scorsa avremmo perso contro il Plzen perchè avremmo cercato a tutti i costi la vittoria, abbiamo giocato per non perdere, domani giocheremo in casa, ci dovrà dare anche una grande mano lo stadio e darci una mano

Per me non è importante giocare sull’esterno o centrale in attacco per me importante è giocare e avere la fiducia del mister”

