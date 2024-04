Barak: “Io non sono partito bene perchè ho avuto dei problemi. Vogliamo fare come l’anno scorso”

Antonin Barak ha parlato alla vigilia della partita di Conference League tra Fiorentina e Viktoria Plzen, queste le sue parole:

“Questa è una stagione più o meno come lo scorso anno, siamo partiti meglio come squadra, io no per i problemi che ho avuto, stavo cercando di mettermi a disposizione il prima possibile per poter giocare ed essere pronto, sono contentissimo che abbiamo 2 mesi e siamo ancora tutti in tutte le competizioni, questo è un grandissimo merito per tutta la squadra, io spero che possono continuare a fare prestazioni per raggiungere risultati importanti. Vogliamo fare una grande prestazione e portare un risultato positivo.

Il Viktoria Plzen non è mai arrivato ai quarti di finale di una coppa europea e quindi hanno grande ambizione, noi vogliamo passare il turno in tutti i modi, non si può mollare mai e lo abbiamo visto lo scorso anno, fino all’ultimo secondo. Stiamo tutti pronti e al 100% per domani e per rivivere le emozioni dello scorso anno.

Adesso abbiamo i quarti e vogliamo passare. Vogliamo arrivare dove l’anno scorso e ce la possiamo fare, la passata stagione finì male ma abbiamo tutto per ripetere quel percorso e abbiamo una motivazione perfetta per provarci. Dobbiamo sfruttare la nostra forma migliore e arrivare alla vittoria, poi capiremo di cosa siamo capaci”.



