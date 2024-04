Dal Viola Park: sorride Italiano, squadra al completo alla rifinitura in vista del Viktoria Plzen

Fiorentina al completo oggi al Viola Park per la rifinitura. Sorride Italiano che domani avrà tutti a disposizione per “la gara dell’anno”, un appuntamento da non fallire, una ghiotta occasione in casa, per tornare in semifinale di Conference League. Rientra Nzola, fuori dai convocati nell’ultima partita di Serie A, quella giocata al Franchi dai viola e pareggiata 1-1 con il Genoa di Gilardino.

SOTTIL SI SFOGA